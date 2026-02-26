Матчи Скрыть

Талалаев: когда Генич говорит, что мы в "Балтике" уничтожаем футболистов, становится смешно

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о методах работы с игроками.
Фото: ФК "Балтика"
"Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов, мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад", - цитирует Талалаева "Чемпионат".

В текущем сезоне "Балтика" потерпела всего одно поражение в 18 турах первой части Российской Премьер-Лиги, 8 раз сыграла вничью и одержала 9 побед. Команда Андрея Талалаева, год назад выступавшая в Первой лиге, набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. От первой позиции калининградцев отделяет на данный момент пять очков.

