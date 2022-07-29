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Малком: в свое время Дзюба очень мне помог в "Зените". Надеюсь, скоро увидимся

Полузащитник "Зенита" Малком назвал бывшего партнера по "Зениту" Артема Дзюбу хорошим и душевным человеком.
Фото: ФК "Зенит"
"Пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В свое время Дзюба очень мне помог, когда я только пришел в команду. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И надеюсь, мы скоро увидимся", - сказал Малком.

Напомним, нападающий Артем Дзюба в мае покинул "Зенит" - у него закончился контракт с сине-бело-голубыми. На сегодняшний день Дзюба пока еще не нашел себе новый клуб и продолжает находиться в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что форвард поддерживает форму в казанском "Рубине", главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

В прошлом сезоне 33-лентий футболист провел в составе "Зенита" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Также россиянин защищал цвета "Спартака", "Ростова", "Томи" и тульского "Арсенала".

Источник: Матч ТВ


Малком Зенит Дзюба
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