"Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме всё было уже не так здорово", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Кучаев записал на свой счет один из голов "армейцев" в матче третьего тура Российской Премьер-лиги против "Пари Нижнего Новгорода". Команды не смогли выявить победителя – 2:2, в составе красно-синих также отличился форвард Федор Чалов.
ЦСКА набрал 7 очков в трех матчах чемпионата страны и располагается на третьей строчке в таблице.
Кучаев – о ничьей между ЦСКА и "Пари НН": есть разочарование от результата, должны были выигрывать
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги матча с "Пари Нижним Новгородом", который завершился ничейным результатом.
Фото: ПФК ЦСКА