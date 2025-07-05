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Дзюба: Москва - лучший город земли, наслаждаюсь столицей

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба назвал Москву лучшим городом мира.
Фото: ФК "Акрон"
"Наслаждаюсь Москвой. Особенно летом. Это лучший город земли. Когда проходят такие мероприятия, как День Московского спорта, это классно", - цитирует Дзюбу "СЭ".

Ранее Артем Дзюба выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также был игроком петербургского "Зенита".

В прошлом сезоне нападающий провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 24 матча и отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды России.

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