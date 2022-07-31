По данным источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
Монтес выступает на позиции центрального защитника, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского игрока в 7 млн евро. Его соглашение с "Монтерреем" действует до конца 2026 года.
"Динамо" после трех туров начавшегося розыгрыша Российской Премьер-лиги находится на пятом месте в турнирной таблице – подопечные Славиши Йокановича набрали 5 очков.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Динамо" почти договорилось подписании защитника "Монтеррея" Монтеса
"Динамо" нацелено на подписание контракта с защитником мексиканского "Монтеррея" Сезаром Монтесом.
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