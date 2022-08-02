"… Он [Максименко] настоящий воспитанник "Спартака", и думаю, что он не захочет никуда уходить. Наверное, Максименко останется в команде…
Был бы на Максименко спрос в РПЛ? Еще как! Он за последнее время стал все лучше и лучше выступать. Без ошибок играет, показывает очень солидную и спокойную игру в воротах… Его с удовольствием возьмет любая команда РПЛ", - цитирует Кавазашвили "Спорт День За Днем".
Максименко в минувшем сезоне защищал ворота "Спартака" в 16-ти матчах Российской Премьер-лиги – в пяти из них голкипер оставлял последний рубеж столичной команды в неприкосновенности.
В новом розыгрыше национального чемпионата Максименко еще не появлялся в стартовом составе – на воротах стоял Александр Селихов.
"Спартак" набрал 7 очков в первых трех играх РПЛ-2022/2023 и занимает второе место в турнирной таблице. 6 августа подопечные Гильермо Абаскаля в гостях сойдутся с екатеринбургским "Уралом".
Кавазашвили: Максименко – настоящий воспитанник "Спартака", его возьмет любая команда РПЛ
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах голкипера Александра Максименко в столичном коллективе.
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