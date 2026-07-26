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Корнаухов подвёл итоги матча "Спартак" - "Родина"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от победы "Спартака" над "Родиной" в стартовом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению эксперта, "красно-белые" находятся в отличной физической форме, что особенно проявилось во второй половине встречи.

- "Спартак" убеждает в том, что он сейчас очень хорошо готов и лёгок. Замены все работают, все выходят, дополняют, оживляют и ускоряют эту игру. "Спартак" во втором тайме, может быть, отдал осознанно инициативу. Но потом пошли замены, и снова "Спартак" взял всё под контроль. У "Родины" в принципе не было возможности приблизиться и забить хотя бы один, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".

Матч завершился победой "Спартака" со счётом 3:0. Во втором туре чемпионата России команда сыграет на выезде с "Ахматом", а "Родина" дома встретится с "Ростовом".

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