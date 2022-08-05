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"Роль болельщиков в этом очень велика". Семин назвал лучший матч стартовых туров РПЛ

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о лучшем матче прошедшего отрезка нового сезона чемпионата России.
Фото: РИА Новости
- Чемпионат у нас очень эмоциональный, за счет этого много хороших матчей. Наверное, качество футбола можно значительно улучшить, но по накалу российский футбол заслуживает интереса. Особенно если заполнены трибуны, как в Воронеже. Пока "Факел" - "Динамо" - лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам, - цитирует Семина Matchtv.ru.

В рамках 3 тура Российской премьер-лиги воронежский "Факел" и московское "Динамо" сыграли между собой вничью со счетом 3:3. После первого тайма со счетом 2:0 лидировали гости, но за стартовый отрезок второй половины матча с 46 по 49 минуту было забито 3 гола: два из них влетели в сетку ворот "Динамо", что привело к равному счету 2:2, после этого бело-голубые вновь вышли вперед благодаря автоголу у соперника. За несколько минут до конца игры воронежские футболисты вновь сравняли счет, установив окончательный итог встречи. Матч проходил без применения системы Fan ID и стал первым домашним для "Факела" в высшем дивизионе с 2001 года, на воронежском Центральном стадионе профсоюзов присутствовало 19 258 зрителей при максимальной вместимости 21 793 человека.

Что принес российскому футболу Fan ID в 3 туре РПЛ? Детальный разбор


Факел Динамо Семин
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