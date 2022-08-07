- Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым. Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению - Игорь Шалимов покидает "Урал", - передает слова Иванова "СЭ".
В четырех стартовых турах Российской премьер-лиги "Урал" под руководством 53-летнего главного тренера Игоря Шалимова потерпел 4 поражения - от ЦСКА (0:2 на выезде), "Оренбурга" (0:3 на выезде), "Краснодара" (1:3 дома) и "Спартака" (0:2 дома), и замыкает турнирную таблицу лиги с нулем набранных очков.
Григорий Иванов: Шалимов покидает "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил об уходе из клуба главного тренера Игоря Шалимова.
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