"На данный момент — ЦСКА и "Спартак". Но прошло всего четыре тура — может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же "Ростов" я бы не списывал со счетов", - цитирует Аршавина Sport24.
"Зенит" после четырех туров Российской Премьер-лиги располагается на 6-м месте в таблице первенства с 8-ю очками в активе. ЦСКА и "Спартак" набрали по 10 баллов – "армейцы" лидируют в чемпионате за счет лучших результатов в прошлом сезоне. 13 августа красно-синие сыграют с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
"Спартак" и ЦСКА". Аршавин назвал конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство в РПЛ
Заместитель гендиректора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о конкурентах питерцев в новом сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости