"Игру Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в "Спартаке" такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью. Соболев смог бы заиграть "Барселоне", он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Соболев в первых четырех матчах начавшегося розыгрыша Российской Премьер-лиги забил гол и отдал две результативные передачи. "Спартак" по итогам четырех туров набрал 10 очков и вышел на второе место в таблице национального первенства – лидирует в чемпионате ЦСКА.
14 августа подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле примут "Сочи" замыкающий первую тройку РПЛ. Начало матча запланировано на 20:00 по столичному времени.
Кавазашвили: Соболев не может раскрыться в "Спартаке" - в "Барселоне" он был бы главным нападающим
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры форварда москвичей Александра Соболева в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"