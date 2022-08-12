"Я не считаю, что к потерям очков в матчах с "Химками" и "Ахматом" следует относиться серьезно. Чемпионат только начался, и все еще впереди… Перестаньте драматизировать раньше времени", - цитирует Радимова RT.
"Зенит" дважды потерял очки на старте нового сезона Российской Премьер-лиги, причем оба раза питерцы играли на выезде. В первом туре подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Химками", хотя вели в счете большую часть времени (1:1). В четвертом туре не смогли обыграть "Ахмат" - 0:0.
Радимов: не стоит относиться серьезно к потере "Зенитом" очков в матчах с "Химками" и "Ахматом"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о ничейном исходе двух матчей питерцев в гостях на старте РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"