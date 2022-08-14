Напомним, Рыбус пропустил матч 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (2:0) из-за повреждения. О характере травмы не сообщалось. Поляк также не вошел в заявку на встречу 5-го тура против "Сочи".
"В понедельник я уже вернусь в общую группу. У меня был микронадрыв икроножной мышцы. Сейчас уже все хорошо, завтра начинаю работу. В следующем туре смогу сыграть", - цитирует Рыбуса РИА Новости.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо". Матч 6-го тура РПЛ пройдет 20 августа на "ВТБ Арене" и начнется в 17:30 мск.
Защитник Мацей Рыбус пополнил состав "Спартака" этим летом. В общей сложности за красно-белых 32-летний футболист провел 2 матча в чемпионате России (101 минута), результативными действиями не отметился. В первом матче РПЛ за "Спартак" Рыбус был удален в конце первого тайма.
Рыбус рассказал о сроках возвращения в общую группу "Спартака"
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус рассказал о своем восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Спартак"