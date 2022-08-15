Напомним, Рамирес получил российское гражданство летом прошлого года. Он выступает за "Краснодар" с 2017 года.
"У всей семьи российское гражданство. Почему так? Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.
Пью ли я водку? Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!" - цитирует Рамиреса "СЭ".
Защитник Кристиан Рамирес в текущем сезоне провел 4 матча за "Краснодар" во всех турнирах, на его счету 1 гол. В общей сложности уроженец Эквадора сыграл за "быков" в 152 матчах, в которых забил 2 мяча и стал автором 9 голевых передач.
Контракт Рамиреса с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
"Краснодар" в таблице РПЛ занимает 7-е место (8 очков).
Защитник "Краснодара" Рамирес: я русский! Водка не нравится, но я люблю борщ
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, что у всей его семьи есть российское гражданство.
Фото: РПЛ