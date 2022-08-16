"Газинский в "Урале"? Ничего не знаю, я сейчас в Москве. Вернусь и посмотрим", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Газинский находится в статусе свободного агента. Этим летом у 33-летнего футболиста истек контракт с "Краснодаром", за который он выступал с 2013 года. Стороны не стали договариваться о подписании нового соглашения. В СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в ЦСКА.
Президент "Урала" – о возможности подписания Газинского: вернусь из Москвы – посмотрим
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможности подписания контракта с полузащитником Юрием Газинским.
Фото: РПЛ