"…Именно совет директоров принимает все решения… Геркус хочет забрать власть в клубе? Власть в клубе — это совет директоров. Доверяет ли совет директоров действующему менеджменту в "Торпедо"? Не могу отвечать за весь совет директоров. Этот вопрос лучше задать членам совета директоров", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Геркус займет место Маслова на посту президента "Торпедо". Позднее сам функционер и столичный клуб слухи опровергли. На данный момент Геркус работает на посту директора по стратегическому развитию "Торпедо".
"Автозаводцы" набрали 1 очков в пяти матчах Российской Премьер-лиги и располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.
Президент "Торпедо" не стал отвечать на вопрос о доверии к менеджменту со стороны СД клуба
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о возможности своего ухода с занимаемой должности.
Фото: Чемпионат