"Думаю, Ракицкий сыграл какую-то роль в этом переходе. Артем шел в "Адана Демирспор" не просто так. Он знал, что там его ждут и помогут с адаптацией. Вряд ли у Дзюбы и Ракицкого могут произойти какие-то конфликты, они дружили в "Зените", - цитирует тренера Sport24.
"Адана Демирспор" объявил о подписании Дзюбы днем ранее. Клуб и футболист заключили соглашение по схеме 1+1.
До этого Дзюба на протяжении семи предыдущих сезонов играл за "Зенит", в составе которого завоевал 4 чемпионских титула подряд. Этим летом у форварда истек контракт с питерцами, стороны не стали подписывать новое соглашение.
Петржела: Ракицкий сыграл какую-то роль в появлении Дзюбы в "Адана Демирспор"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, что могло повлиять на подписание турецким "Адана Демирспор" форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"