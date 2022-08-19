"Впереди сложный выезд. Как готовитесь к "Зениту"? … Понимаем, что выезд будет сложным. Отступать уже нам некуда. Надо выходить и грызть землю. На этом недельном цикле нам рассказали, как играть против "Зенита". Постараемся все сделать, чтобы отобрать у них очки", - цитирует Султонова "СЭ".
"Торпедо" в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги набрало лишь одно очко – сыграло вничью с "Крыльями Советов". Столичный коллектив располагается на 15-м месте в таблице чемпионата. 18 августа стало известно, что Александр Бородюк покидает пост главного тренера, позднее освободившуюся должность занял Николай Савичев. 21 августа москвичи в Санкт-Петербурге сойдутся с "Зенитом".
Султонов: сделаем все, чтобы отобрать очки у "Зенита". Надо выходить и грызть землю
Полузащитник "Торпедо" Мухаммад Султонов поделился ожиданиями от матча против "Зенита" в 6-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Торпедо"