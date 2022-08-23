Встреча "Торпедо" и ЦСКА в рамках 1 тура группового раунда Кубка России в группе D 31 августа состоится в московском регионе, но не в "Лужниках" и не на "Арене Химки", сообщают СМИ. По данным источника, "автозаводцы" ведут переговоры с руководством одного из столичных стадионов о проведении этого матча.
Такая ситуация сложилась из-за того, что "Лужники" еще не готовы к приему футбольных матчей из-за концертного графика - "Торпедо" сможет принимать в них своих соперников не ранее второй половины сентября. При этом резервный вариант черно-белых - "Арена Химки" - также будет занят из-за проведения в этот же день другой встречи 1 тура Кубка России "Химки" - "Краснодар" в группе А.
Источник: "РБ Спорт"
Опубликован календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2022/23
СМИ: "Торпедо" ведет переговоры с одним из московских стадионов о проведении матча Кубка России с ЦСКА
По данным источника, матч 1 тура группового этапа Кубка России "Торпедо" - ЦСКА пройдет на одной из московских футбольных арен.
Фото: ФК "Торпедо"