Как сообщает источник, Миливоевич рассматривается руководством бело-голубых в качестве возможного варианта на усиление центра поля. Отмечается, что он является альтернативой после срыва переговоров по Эдену Карцеву.
Напомним, ранее "Динамо" объявило о договоренности с "Маккаби" (Нетания) о переходе израильского полузащитника Эдена Карцева. Он прибыл в Россию и был презентован в качестве новичка команды. После этого стало известно, что в "Динамо" не сумели вовремя перечислить деньги за футболиста, поэтому он должен вернуться в Израиль.
Лука Миливоевич выступает за "Кристал Пэлас" с 2017 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 181 матч, забил 29 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Динамо" может приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" вместо Карцева
Полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич попал в сферу интересов "Динамо".
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