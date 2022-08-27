Тарханов: готов помочь "Химкам", если позовут

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что мог бы возглавить "Химки", если ему поступит такое предложение.

Фото: РПЛ





Напомним, "Химки" проиграли "Сочи" в матче 7-го тура РПЛ (1:4). Поражение стало для подмосковной команды третьим подряд с разницей мячей 2:10. Все они случились после того, как клуб уволил Сергея Юрана с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил член тренерского штаба



После семи туров "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковного клуба 7 набранных очков. При этом уже в ходе этого тура "Химки" могут опуститься на несколько строчек ниже.

"Готов ли я помочь "Химкам"? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Буду готов помочь команде. Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно", - сказал Тарханов "РБ Спорт" Напомним, "Химки" проиграли "Сочи" в матче 7-го тура РПЛ (1:4). Поражение стало для подмосковной команды третьим подряд с разницей мячей 2:10. Все они случились после того, как клуб уволил Сергея Юрана с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.После семи туров "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковного клуба 7 набранных очков. При этом уже в ходе этого тура "Химки" могут опуститься на несколько строчек ниже.