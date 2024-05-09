"Не соглашусь с тем, что "Зенит" – позор российского футбола. Когда я играл в Испании и "Барселона" выигрывала четыре чемпионата подряд, никто не кричал. Наоборот, все крупные клубы пытались сделать всё, чтобы эту гегемонию устранить. Мне кажется, что доля зависти конечно есть", - заявил Радченко.
"Зенит" сыграл вничью с воронежским "Факелом" в выездном матче в рамках 27-го тура РПЛ (1:1). Болельщики команды хозяев скандировали в адрес соперников неуважительные кричалки, среди которых: "Зенит" - позор российского футбола". В последствии клуб осудил поведение фанатов, а КДК РФС оштрафовал "Факел" на 30 тысяч рублей.
"Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В текущем розыгрыше "сине-бело-голубые" также возглавляют чемпионскую гонку за три тура до конца сезона. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. Несмотря на 1 очко в трех последних матчах с "Факелом", "Динамо" и "Рубином", "Зенит" продолжает опережать "Динамо" и "Краснодар" на 1 очко.
Источник: "Metaratings"
Радченко: "Зенит" – позор российского футбола? Когда "Барселона" выигрывала 4 чемпионата подряд, никто не кричал
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко раскритиковал болельщиков "Факела" за кричалки в адрес соперника в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"