"Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В "Химках" могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис. Команда — это живой организм, который может заболеть. Поэтому сейчас "Химки" — это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию", — цитирует Гаджиева "РБ Спорт".
"Химки" начинали новый сезон под руководством Сергея Юрана, во главе с которым по итогам минувшего чемпионата России сохранили прописку в Премьер-лиге. После четырех туров начавшегося розыгрыша национального первенства подмосковный коллектив располагался на седьмом месте. Тем не менее, было принято решение расстаться с тренером. Новым наставником химчан стал Николай Писарев.
Под руководством нового специалиста "Химки" не одержали ни одной победы. Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков не исключил возможности увольнения Писарева в случае отсутствия положительных результатов.
Гаджиев – о "Химках": это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию
Экс-главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев поделился мнением о сложившейся в "Химках" ситуации после ухода Сергея Юрана с поста наставника команды.
Фото: Sportbox