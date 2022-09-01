Кержаков - о своем будущем: на данный момент у меня нет никаких предложений

Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков признался, что что ни один клуб не предлагал ему работу после ухода из нижегородской команды.

Фото: ФК "Нижний Новгород"





Напомним, Александр Кержаков в прошлом сезоне был главным тренером "Нижнего Новгорода". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 33 очка. Он покинул клуб в июне - с тренером не стали продлевать контракт.



Ранее СМИ сообщали, что Кержаков может возглавить " "Что насчет моего будущего? На данный момент у меня нет никаких предложений. Уже много раз говорил, что готов рассматривать не только РПЛ, но и команды Первой Лиги, но пока ничего нет", - цитирует Кержакова Матч ТВ Напомним, Александр Кержаков в прошлом сезоне был главным тренером "Нижнего Новгорода". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 33 очка. Он покинул клуб в июне - с тренером не стали продлевать контракт.Ранее СМИ сообщали, что Кержаков может возглавить " Торпедо " после увольнения из московского клуба Александра Бородюка. Главным тренером "автозаводцев" в итоге стал Николай Савичев.