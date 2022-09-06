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Агент Сафонов: Жирков закончил в РПЛ, если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем 39-летнего российского футболиста Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Химки"
– Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек. Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после "Челси" пойти в тамбовский "Спартак", где он начинал, – не его вариант. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил, – цитирует Сафонова "Legalbet".

Последним клубом Юрия Жиркова были подмосковные "Химки". Летом 2022 года соглашение, заключенное между клубом и игроком, подошло к концу. Юрий начал свою карьеру в тамбовском "Спартаке", после чего выступал в чемпионате России за ЦСКА, "Анжи", "Динамо" и "Зенит", а также в чемпионате Англии за лондонской "Челси". Жирков неоднократно вызывался в сборную России и был в составе команды, которая заполучила бронзовые медали Чемпионата Европы 2008 года. Он был основным и одним из ключевых игроков основы той команды Гуса Хиддинка.


Жирков Химки ЦСКА Зенит Анжи
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