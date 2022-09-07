– Чем объяснить такое взаимопонимание с Уткиным? Это необъяснимо. Чувствуем друг друга. Мы не пересекались в командах, по "Краснодару" знал его, но вместе не играли, – приводит слова Комличенко "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги у Николая Комличенко имеется пять голов в восьми играх, у 22-летнего полузащитника Даниила Уткина – два гола и четыре результативные передачи в тех же восьми играх. Оба футболиста вчера были включены в расширенный список сборной России для подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии по футболу.
Комличенко – о взаимопонимании с Уткиным: это необъяснимо, просто чувствуем друг друга
Форвард "Ростова" Николай Комличенко высказался о связке со своим одноклубником Даниилом Уткиным.
Фото: ФК "Ростов"