"В отпуске ли я? Нет, рассматриваю предложения. Звонили ли из "Челси"? Все, закончили, пока, ###!" - приводит слова Юрана "РБ Спорт".
Напомним, Сергей Юран находится в статусе безработного после ухода из "Химок" в августе. После его ухода подмосковная команда успела назначить на вакантное место Николая Писарева, с которым команда проиграла все матчи. В начале сентября Писарева сменил Спартак Гогниев.
"Челси" накануне, 7 сентября объявил об увольнении Томаса Тухеля, с которым лондонцы выигрывали позапрошлый розыгрыш Лиги чемпионов. Сегодня клуб возглавил Грэм Поттер, до этого тренировавший "Брайтон".
Юран: рассматриваю предложения. Звонили ли из "Челси"? Все, закончили, пока, ###!
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран нецензурно отреагировал на шуточный вопрос о предложении из "Челси".
Фото: ФК "Химки"