Губерниев: Батракову надо ехать в "ПСЖ" и играть в основе

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о футболисте "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Губерниев заявил, что у Алексея Батракова потрясающий уровень образования, интеллекта и развития.

"Я восхищён Батраковым, видел недавно баттл, где они отвечали с Черданцевым на детские вопросы. Уровень его образования, интеллекта, развития - совершенно потрясающий. Многие с детства за Батракова.

Лёша, так держать! Надо ехать в "ПСЖ" и играть в основе, как Сафонов", - сказал Губерниев Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

