Наумов: вряд ли "Балтике" удастся сыграть с "Краснодаром" даже вничью

"В команде Мусаева понимают, что никак нельзя терять очки, тем более играют в Краснодаре - домашние трибуны погонят вперед. "Балтика" постарается ущипнуть лидера чемпионата, калининградцы почувствовали вкус медалей, они близки к тройке, но вряд ли им удастся сыграть даже вничью. " Краснодар " победит с разницей в один мяч", - сказал Наумов "Матч ТВ"

Николай Наумов заявил, что домашние трибуны помогут "Краснодару" одержать победу над "Балтикой".В воскресенье, 19 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграет против калининградской "Балтики". Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Команда Андрея Талалаева располагается на четвертой строчке с 44 баллами в своем активе.