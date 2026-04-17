Экс-игрок "Зенита" - о чемпионской гонке: мне больше импонирует "Краснодар"

"Зенит" набирает очки за счёт качества футболистов. "Краснодар" смотрится более целостно, сбалансированно в командных взаимодействиях. Мне кажется, "быки" чуть-чуть лучше в этом плане. "Зенит" очень монотонно проводит матчи, удерживает мяч.
Хочется видеть больше аритмии, агрессии в атаке. Поэтому мне больше импонирует "Краснодар", - сказал Березовский Metaratings.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 24-х матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в Российской Премьер-Лиге с 52 баллами в своем активе.
12 апреля состоялся матч сине-бело-голубых против "быков" на "Газпром Арене". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.