Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
19:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ЧелябинскНе начат
Торпедо
18:00
КАМАЗНе начат

Экс-игрок "Зенита" - о чемпионской гонке: мне больше импонирует "Краснодар"

Бывший голкипер "Зенита" Роман Березовский высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Роман Березовский заявил, что "Краснодар" смотрится более целостно и сбалансированно, чем "Зенит".

"Зенит" набирает очки за счёт качества футболистов. "Краснодар" смотрится более целостно, сбалансированно в командных взаимодействиях. Мне кажется, "быки" чуть-чуть лучше в этом плане. "Зенит" очень монотонно проводит матчи, удерживает мяч.
Хочется видеть больше аритмии, агрессии в атаке. Поэтому мне больше импонирует "Краснодар", - сказал Березовский Metaratings.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 24-х матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в Российской Премьер-Лиге с 52 баллами в своем активе.

12 апреля состоялся матч сине-бело-голубых против "быков" на "Газпром Арене". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится