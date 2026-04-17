Никитин - об Осинькине в "Сочи": подпортил себе реноме

Бывший игрок ряда российских клубов Алексей Никитин высказался о главном тренере "Сочи" Игоре Осинькине.

"На моей памяти, у Осинькина в Премьер-лиге точно не было такой ситуации, когда у команды слишком большой отрыв от зоны стыков. Он принимал команду на ходу сезона, не собирал коллектив. Жалко Игоря Витальевича, он попал не в то время не в то место. К сожалению, немного подпортил себе реноме. Но он всё равно остается качественным российским специалистом", - сказал Никитин "Матч ТВ"

Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи" в начале сентября 2025 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений во всех турнирах.На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 24-х матчах.