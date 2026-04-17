Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
19:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ЧелябинскНе начат
Торпедо
18:00
КАМАЗНе начат

Сафонов вошёл в символическую сборную четвертьфиналов ЛЧ - WhoScored

Матвей Сафонов вошел в символическую сборную по итогам четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает статистический портал WhoScored. Российский голкипер получил оценку 7,95.

Французский "ПСЖ" встречался с английским "Ливерпулем" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В обоих матчах парижский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 18 голов и отыграл 9 встреч на ноль.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится