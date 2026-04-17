"Ростов" - "Сочи": где и когда смотреть матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 17 апреля, состоится матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Сочи". Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 12 баллами в своем активе.