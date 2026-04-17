Радимов: "Краснодар" не испытает проблем в матче с "Балтикой"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем матче "Краснодара" и "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
Владислав Радимов заявил, что игра "Краснодара" на домашнем поле внушает оптимизм.

"В прошлом году такая же ситуация была. "Краснодар" тогда выдержал. Сейчас у них появился чемпионский опыт. Обойма стала меньше, но дома их игра внушает оптимизм. Свои игры они могут пройти уверенно. В матче с "Балтикой" они не испытают проблем", - сказал Радимов "Матч ТВ".

В воскресенье, 19 апреля, состоится матч "Краснодара" против калининградской "Балтики" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент "быки" располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. "Балтика" находится на четвертой строчке с 44 баллами в своем активе.

