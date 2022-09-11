Напомним, ранее стало известно, что "Зенит" занял второе место по количеству просмотров видео в социальной сети TikTok в августе. Сине-бело-голубых в последнем месяце лета обошла только "Барселона". Напомним, в декабре прошлого года "Спартак" занимал первое место в аналогичном рейтинге.
"Такая статистика, считаю, в первую очередь указывает на то, что "Зенит" — самый популярный клуб в России. И при этом он узнаваем во всем мире", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ по ходу 9-го тура РПЛ. В активе команды Сергея Семака 20 набранных очков. Столько же у ЦСКА, но "армейцы" уже сыграли свой матч в этом туре, разгромив "Краснодар" (4:1).
Аршавин: статистика указывает на то, что "Зенит" - самый популярный клуб в России
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин назвал петербуржцев самой популярной командой страны.
Фото: РИА Новости