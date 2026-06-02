Гаджиев объяснил уход легионера из "Динамо" Мх

Почетный президент "Динамо" Мх Гаджи Гаджиев высказался об уходе защитника из клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Гаджи Гаджиев заявил, что повреждение и результативные ошибки футболиста в матчах помешали подписать полноценное соглашение.

"Аларкон приехал к нам для подписания полноценного контракта, однако сделать этого не удалось из-за травмы. В ряде матчей он допускал результативные ошибки, из-за чего подвергался критике со стороны тренерского штаба.
На мой взгляд, он мог бы помочь команде, но только при условии корректировки некоторых аспектов игры и отсутствия проблем с коленом", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Андрес Аларкон перешел в махачкалинское "Динамо" в сентябре 2025 года на правах аренды из колумбийского "Патриотас". В текущем сезоне за российский клуб защитник провел 21 матч и забил 1 гол. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.

Сегодня, 2 июня, в агентстве колумбийского игрока сообщили, что он покидает клуб.

