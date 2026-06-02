28 июня самарский клуб сыграет против нижнекамского "Нефтехимика", 1 июля - против саратовского "Сокола". Оба матча пройдут в Самаре на стадионе "Металлург".
По итогам прошедшего сезона "Крылья Советов" заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Нефтехимик" расположился на 11-й строчке в Первой лиге, "Сокол" вылетел из дивизиона с 17-го места.
"Крылья Советов" объявили соперников в первых матчах межсезонья
