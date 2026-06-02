Экс-игрок ЦСКА - о назначении Игдисамова: ничего хорошего не жду

"Удивительно, что дали кредит доверия и подписали контракт на 2+2. Человек неопытный. Тренерский штаб тоже вызывает вопросы. Кафанов - тренер вратарей в сборной, работал у Бердыева и Карпина. А в штабе уже есть Крамаренко. Зачем приглашать ещё одного специалиста по вратарям, к тому же пользующегося уважением в их чате?
Я в большом удивлении от этих назначений. Ничего хорошего от них не жду", - сказал Масалитин "Советскому спорту".
Вчера, 1 июня, пресс-служба московского ЦСКА объявила о назначении Дмитрия Игдисамова наставником команды.
Ранее российский специалист являлся исполняющим обязанности главного тренера клуба. В текущем сезоне под его руководством "армейцы" провели 3 матча, одержали 2 победы и потерпели 1 поражение.
По итогам прошедшего сезона московский клуб занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах.