Мусаев высказался о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игроке "быков" Эдуарде Сперцяне.
Российский специалист заявил, что футболист наслаждается каждым днем своей карьеры в "Краснодаре".

"Мы много об этом говорим, и Эдик понимает: если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич, скорее всего, пойдёт ему навстречу.
Если же этого не произойдёт, и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности - это тоже отличный путь. Я уверен, Эдик наслаждается каждым днём своей карьеры здесь", - сказал Мусаев "Чемпионату".

Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

