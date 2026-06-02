Мусаев высказался о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб

"Мы много об этом говорим, и Эдик понимает: если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич, скорее всего, пойдёт ему навстречу.Если же этого не произойдёт, и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности - это тоже отличный путь. Я уверен, Эдик наслаждается каждым днём своей карьеры здесь", - сказал Мусаев "Чемпионату".
Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.