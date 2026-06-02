Губерниев - о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: Игорь, верим!

"Продление контракта Акинфеева и ЦСКА - прекрасная новость. Игорь способен играть здорово и после 40. Один из моих любимых вратарей - Дино Дзофф, который в 40 лет стал чемпионом мира.
Поэтому желаю Игорю (обойтись) без травм, думаю, год, может, другой, он смело поиграет. Игорь, верим!" - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев выступает в основной команде московского ЦСКА с начала января 2003 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 21 матч, пропустил 23 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Новое соглашение "армейцев" с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.