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Глебов – о Fan ID: не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху

Полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о Fan ID.
Фото: ТАСС
– Fan ID – больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Учитывая, как "Ростов" сейчас идет в таблице, плюс матч со "Спартаком". Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху. Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флэшмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации? Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат, – цитирует Глебова "РБ Спорт".

10 797 зрителей вчера посетили матч "Ростов" – "Спартак". Это стало антирекордом "Ростов-Арены" на играх с красно-белыми. В Кубке России, против "Динамо", где Fan ID не нужен, на стадионе присутствовало 28 913 человек. Игра девятого тура между "Ростовом" и "Спартаком" закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:2. Ростовская команда занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги – имеет 19 очков и пока ещё не проигрывала. Следующий свой матч "Ростов" проведёт в рамках Кубка России – 14 сентября дома примут "Оренбург". Начало матча – в 17:30 по московскому времени.


Глебов Ростов Fan ID
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