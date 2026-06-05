По мнению экс-форварда красно-белых, потеря аргентинца серьёзно ударит по игре московской команды. Обухов подчеркнул, что на данный момент в составе "Спартака" нет футболиста, который смог бы безболезненно заменить одного из лидеров команды.
- Нужно понимать, что "Спартак" с Барко и без него — это две абсолютно разные команды. Объективно, на сегодняшний день в обойме красно-белых просто нет исполнителя, способного полноценно заменить Эсекьеля на поле, - приводит слова Обухова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось об интересе к Барко со стороны клубов из Южной Америки. Отмечалось, что игрок пока не договорился с московским клубом о продлении контракта.
Экс-игрок "Спартака" объяснил, почему клубу нельзя терять Барко
Бывший нападающий "Спартака" Владимир Обухов прокомментировал слухи о возможном уходе Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"