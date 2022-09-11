– Расставание прошло по-человечески, это самое важное. Благодарен клубу, футболистам, тренерскому, медицинскому и административному штабам. Всем работникам клуба. В том числе Роману Гурамовичу (Асхабадзе, генеральному директору клуба) за возможность реализовать идеи, совместную работу и незабываемый период в жизни. Сейчас главное – поддерживать команду и верить в нее. Приложить всю уникальную энергетику самых особенных болельщиков страны. Потому что "Факел" должен быть в Премьер-лиге, – передаёт слова Василенко "Sport24".
Олег Петрович Василенко возглавил "Факел" в сентябре 2020 года, вывел команду в Российскую премьер-лигу. Спустя ровно два года Василенко покинул свой пост по решению руководства клуба. В первой же игре без Олега Петровича "Факел" обыграл дома московский "Локомотив" со счётом 2:0. Голы забивали Морозов и Квеквескири. Эта победа стала первой в текущем чемпионате для "Факела". По итогам девяти сыгранных туров клуб из Воронежа идёт на четырнадцатом месте, имея в своём активе семь набранных очков. Следующий свой матч "Факел" проведёт на выезде со "Спартаком", в рамках Кубка России. Встреча состоится 15 сентября, в четверг, в 17:30 по московскому времени.
Бывший тренер "Факела" Василенко – об уходе из клуба: расставание прошло по-человечески, это самое важное
Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко прокомментировал свой уход из воронежского клуба.
Фото: РИА Новости