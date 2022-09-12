Напомним, ранее петербургский клуб заключил новые соглашения с Малкомом, Венделом и Клаудиньо до 2027 года.
"Я не согласен, что переподписанием бразильцев "Зенит" перегрел рынок. Я настаиваю на том, что "Зенит" хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Это не для того, чтобы стать чемпионом России - они и без них станут", - заявил Гурцкая.
Вчера, 11 сентября, "Зенит" разгромил на своем поле "Оренбург" со счетом 8:0. Хет-трик в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) оформил Вендел, дубль на счету Малкома, еще по голу на счету Далера Кузяева, Ивана Сергеева и футболиста "Оренбурга" Александра Павловца, который срезал мяч в собственные ворота.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу РПЛ, набрав 23 очка. На 3 балла сине-бело-голубые опережают ЦСКА (20 очков).
Источник: Чемпионат
Гурцкая: бразильцы "Зенита" - не для победы в РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переподписании "Зенитом" контрактов с бразильскими игроками.
Фото: РИА Новости