"Боль внутри за ребят, обидно. Команда была скомплектована и подготовлена. Теперь она внизу, в переходных играх, тяжело переносить.
Если позовут в "Химки" — не пойду, думаю, достаточно. Главное, что перед клубом у меня совесть чиста", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Напомним, под руководством Юрана "Химки" начали сезон РПЛ с ничьей против "Зенита" и после четырех туров занимали седьмое место в таблице национального чемпионата. В начале августа стало известно, что новым главным тренером команды назначен Николай Писарев – он проработал в "Химках" меньше месяца.
После ухода Юрана подмосковный коллектив не одержал ни одной победы в шести встречах. На данный момент наставником химчан является Спартак Гогниев.
Юран – о "Химках": обидно за ребят, но если позовут обратно – не вернусь
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился впечатлениями от нынешнего положения подмосковного клуба.
Фото: "Чемпионат"