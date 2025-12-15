Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Кузьмичев не исключил уход Батракова из "Локомотива" зимой

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, есть ли вероятность перехода футболиста в другой клуб этой зимой.
Фото: ФК "Локомотив"
Текущее соглашение Батракова с "Локо" рассчитано до 30 июня 2029 года.

"Опция выкупа Алексея будет иметь силу в летнее трансферное окно. Если говорить о заинтересованности от ряда клубов, это будет с прицелом на лето. Зимой посмотрим, в конце концов арабы выходили с предложением.

Наш футбол иногда преподносит сюрпризы. Будет какое?то предложение, которое всех устроит, возможны варианты и зимой", — передает слова Кузьмичева "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Алексей Батраков провел за "Локомотив" 23 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. С 11 голами Батраков является лучшим бомбардиром первого отрезка чемпионата России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 23 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится