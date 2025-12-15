Кузьмичев не исключил уход Батракова из "Локомотива" зимой

Текущее соглашение Батракова с "Локо" рассчитано до 30 июня 2029 года.
"Опция выкупа Алексея будет иметь силу в летнее трансферное окно. Если говорить о заинтересованности от ряда клубов, это будет с прицелом на лето. Зимой посмотрим, в конце концов арабы выходили с предложением.
Наш футбол иногда преподносит сюрпризы. Будет какое?то предложение, которое всех устроит, возможны варианты и зимой", — передает слова Кузьмичева "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Алексей Батраков провел за "Локомотив" 23 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. С 11 голами Батраков является лучшим бомбардиром первого отрезка чемпионата России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 23 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"