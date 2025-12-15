Гендиректор "Динамо" Мх: команда недобрала очков в первой части сезона

По итогам 18 туров "Динамо" Мх с 15 очками располагается на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.
"Первая половина года была для нас нормальная, хорошо закончили прошлый сезон. Если же брать новый чемпионат, то здесь явно недобрали очков. В наших матчах было очень много судейских ошибок. Не знаю, почему это все происходит. Почти каждая игра с "Пари НН" ознаменовалась для нам многими моментами, которые судились не в нашу пользу. Ошибки судей иногда были ключевым фактором наших неудач", — сказал Газизов в беседе с "Матч ТВ".
От самарских "Крыльев Советов", которые располагаются вне зоны стыков, на 12-м месте, "Динамо" Мх отстает на 2 очка.
Чемпионат России вернется после паузы в конце февраля 2026 года. В 19 туре махачкалинское "Динамо" сыграет дома с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала