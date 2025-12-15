Матчи Скрыть

Юран подал жалобу в ФИФА на турецкий "Серик Беледиеспор"

Российский тренер Сергей Юран подал жалобу в ФИФА на турецкий клуб "Серик Беледиеспор".
Фото: GETTY IMAGES
"Первая просрочка произошла. Выплатить должны были 15 ноября, но этого не произошло. Поэтому юристы уже отправили документы в ФИФА. Теперь ФИФА должна взыскать эти деньги с клуба", - цитирует Юрана "РБ Спорт".

Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серик Беледиеспор" с июля по октябрь текущего года. Сообщалось, что футболисты и персонал клуба на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату.

Летом появилась информация, что бизнесмен Туфан Садыгов выкупил контрольный пакет акций турецкого клуба. Ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок" - клуб признали банкротом и он временно приостановил свою деятельность.

