"Первая просрочка произошла. Выплатить должны были 15 ноября, но этого не произошло. Поэтому юристы уже отправили документы в ФИФА. Теперь ФИФА должна взыскать эти деньги с клуба", - цитирует Юрана "РБ Спорт".
Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серик Беледиеспор" с июля по октябрь текущего года. Сообщалось, что футболисты и персонал клуба на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату.
Летом появилась информация, что бизнесмен Туфан Садыгов выкупил контрольный пакет акций турецкого клуба. Ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок" - клуб признали банкротом и он временно приостановил свою деятельность.
Юран подал жалобу в ФИФА на турецкий "Серик Беледиеспор"
Фото: GETTY IMAGES