Тарасов порассуждал о будущем Дзюбы

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением о том, в какой сфере в будущем может попробовать себя нападающий "Акрона" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
Срок действия контракта Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Дзюба — большой футболист, который много чего добился, поэтому если у него есть силы еще поиграть, то пусть играет в свое удовольствие. В будущем, наверное, он может стать большим функционером или тренером, если ему это интересно", — передает слова Тарасова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" 16 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

Первую часть сезона 2025/2026 "Акрон" с 21 очком завершил на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

