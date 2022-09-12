"Футбол — контактный вид спорта, поэтому департамент судейства перед началом сезона дал инструкции арбитрам по поднятию планки допустимых единоборств. Но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта", — цитирует Левникова "РБ Спорт".
Ранее Карпин заявил, что судьи стали останавливать игру даже при незначительном контакте футболистов и отметил, что "футбол превращается в баскетбол".
"Ростов" в минувшие выходные обыграл "Спартак" в 9-м туре Российской Премьер-лиге со счетом 4:2. Южане поднялись на третье место в таблице первенства с 19-ю очками в активе.
Левников - Карпину: футбол не должен превращаться в вольную борьбу, игрокам не стоит переходить грань
Главный национальный инструктор РФС Николай Левников отреагировал на высказывание главного тренера "Ростова" Валерия Карпина об отношении судей к единоборствам.
Фото: РФС